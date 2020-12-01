В Одесі почалися масштабні розкопки: вчені шукають Хаджибейську фортецю. Фото

В Одесі почалися масштабні археологічні розкопки на Приморському бульварі. Там історики і краєзнавці сподіваються знайти Хаджибейську фортецю.

За прогнозами вчених, перші знахідки почнуться через кілька днів, повідомляє "ТСН". Щоб відкрити історичний шар, на бульварі зняли бетон за допомогою відбійного молотка (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

На розкопках працюють вчені та студенти-історики двох вищих навчальних закладів. Їм передувала велика робота дворічної давності. Тоді георадаром точно вирахували залишки стін і фундаменту османської фортеці "Хаджибей" на глибині понад два метри.

"В Одесі з цього замку почалася історія міста. Замок існував в тому чи іншому форматі довго, ми будемо шукати ці датування раніше, можливо 15 століття", – розповів доктор історичних наук Андрій Красножон.

За словами вчених, коли відкриється підземна частина знаменитої фортеці, її можна буде внести до екскурсійних маршрутів Одеси. Розкопки хочуть накрити склом або навіть створити підземний музей.

Розкопки в Одесі. ТСН

Вчені та студенти шукають Хаджибейську фортецю. ТСН

Останки стін і фундаменту точно вирахували. ТСН

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, в окупованому Росією Криму під час незаконних розкопок виявили частину стародавнього поселення Аджіель, яке існувало з XIV-XVIII століття.