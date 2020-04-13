В Одесі пацієнтів з COVID-19 будуть лікувати і ізолювати на борту санітарного катера ВМС України.

Катер "Сокаль" готовий до прийому хворих, якщо такі будуть серед екіпажів суден і кораблів, що стоять в Практичної гавані одеського порту, повідомило інформаційне агентство Міністерства оборони України (щоб переглянути фото, доскрольте сторінку до кінця).

У разі прибуття хворого його оглянуть, візьмуть необхідні зразки для аналізів, після чого буде прийматися рішення про тактику лікування і подальшу госпіталізації.

Катер "Сокаль" вже забезпечений необхідними медикаментами, продуктами харчування, засобами дезінфекції та індивідуального захисту.

На борту є два ізолятори – загальний і для розміщення важких хворих, обладнаних душовими та операційною з обладнанням для вимірювання температури, тиску, пульсу і так далі.

В Одесі "коронавірусних" хворих лікуватимуть на судні ВМС України Інформпортал Міноборони України

Санітарний катер "Сокаль" ВМС України призначений для пошуку, евакуації і порятунку постраждалих в море. У ньому є медчастини, відокремлена від місцезнаходження екіпажу.

В Одесі "коронавірусних" хворих лікуватимуть на судні ВМС України Інформпортал Міноборони України

В Одесі "коронавірусних" хворих лікуватимуть на судні ВМС України Інформпортал Міноборони України

В Одесі "коронавірусних" хворих лікуватимуть на судні ВМС України Інформпортал Міноборони України

Як повідомляв OBOZREVATEL, коронавірус COVID-19 виявили у черниці в передмісті Одеси: вона контактувала з сотнями прихожан.