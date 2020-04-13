В Одесі автохам поплатився за проїзд на пляж під час карантину. Фото

Одеса в деталях 11:13, 13.04.2020

В Одесі автохам заїхав на пісок пляжу "Ланжерон" і загруз в піску.

Інцидент стався 12 квітня – під час строгого карантину, який забороняє громадянам відвідувати парки, сквери та прибережні зони. Відповідне фото розмістив в Facebook Sergey Zoof.

В Одесі АВТОХІТ загруз в піску
Facebook Sergey Zoof

"Треба засновувати премію "Карантинний Мудак Року". З гарною японською назвою "КаМуРо". Одеса, пляж Ланжерон. "Воно" потім ще кинуло клич про допомогу в спеціалізовану групу автомобільного співтовариства по взаємодопомозі", – розповів Sergey Zoof.

В результаті автомобіліcту учасники міської автоспільноти допомогли автохаму, витягнувши його машину з піщаної пастки.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, в центрі Одеси автхам на BMW встановив рекорд з метання шлагбаума.

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