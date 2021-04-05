У мерії Одеси заявили про наявність вакцини Pfizer: МОЗ спростувало поставки

В Одесу нібито завезли вакцину проти коронавірусу від компанії Pfizer, про що в понеділок, 5 квітня, заявила директорка Департаменту охорони здоров'я міськради Олена Якименко.

Таку інформацію жінка озвучила на онлайн-нараді оперативного штабу, яка транслювалася на YouTube-каналі Одеської міської ради (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Пізніше пресслужба Департаменту охорони здоров'я місцевої облдержадміністрації у Facebook назвала ці дані "актуальними", але уточнила: препарат поки не надійшов в Україну, а йшлося про 4680 доз, які розраховує отримати область.

У пресслужбі Міністерства охорони здоров'я в коментарі LIGA.net також заявили, що не знають про ці поставки, адже вакцину Pfizer у країну не доставляли. "В Україну вакцина не заходила", – підкреслив представник міністерства.

Зазначимо, що на онлайн-нараді Якименко сказала: "На обласний склад надійшло близько 4500 доз вакцини Pfizer". Інформацію про це також було продемонстровано на слайді.

Директорка Департаменту охорони здоров'я міськради також говорила, що цей препарат призначений для осіб, які перебувають у соціальних установах, будинках для людей похилого віку обласного й міського підпорядкування, а також – для персоналу, який їх обслуговує.

Якименко на нараді сказала, що вакцинацію проводитимуть мобільні бригади одеського Центру первинної медико-санітарної допомоги №3 і міста Чорноморськ, які пройшли навчання з імунізації препаратом Pfizer.

Додамо, за даними ОДА, мобільна бригада Чорноморської лікарні почне підготовку до вакцинації тільки 9 квітня.

Як раніше писав OBOZREVATEL, у Київській, Одеській та Херсонській областях України 4 квітня не зробили жодного щеплення від COVID-19. По всій країні прищепили 1258 осіб за день.