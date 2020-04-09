Одеситів закликали дотримуватися карантину в День визволення міста. Відео

Михайло Бардін Одеса в деталях 18:17, 9.04.2020

В Одесі міська влада закликала городян суворо дотримуватися карантину 10 квітня в День визволення міста від нацистських окупантів.

Зі зверненням виступив мер Одеси Геннадій Труханов – повідомили на офіційному сайті міськради (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Я не сумніваюся в тому, що вже в наступному році ми відсвяткуємо цей день в звичному форматі. А поки я закликаю всіх одеситів відзначити наш особистий День Перемоги з дотриманням всіх карантинних заходів. На вулиці – це використання засобів захисту, дистанція між людьми, мінімум контактів", – сказав Труханов.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, станом на 9:30 9 квітня лабораторно підтверджені 43 випадки інфікування COVID-19 в Одесі і області. За даними Одеської ОДА, кількість хворих в регіоні за добу зросла на 11 осіб.

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