На узбережжя моря в Затоці викинуло десятки мертвих птахів. Відео

Марина Ліснічук Одеса в деталях 15:52, 2.07.2020 Оновлено: 17:04, 2.07.2020

У курортному селищі Затока неподалік від Одеси на одному з пляжів море вкрилося десятками мертвих качок.

Моторошне видовище зняли на камеру відпочивальники, швидко поширивши відео в мережі. Його опублікував Telegram-канал "ХО" (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

За словами очевидців, інцидент трапився на станції "Дружба". Туди з боку мосту принесло до 50-ти пернатих.

Туристи скаржаться на неприємний запах. Водночас місцеві жителі припускають, що можливою причиною загибелі птахів стала отруєна водоростями вода в морі, яка останнім часом просто позеленіла.

Мертві птахи на узбережжі моря в Затоці

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