На Одещині зафіксували масові спалахи COVID-19

Ситуація з коронавірусом в Одеській області погіршується щотижня, при цьому регулярно фіксуються спалахи в організованих колективах.

Про це повідомила Думська з посиланням на слова заступника директора Одеського обласного лабораторного центру МОЗ Сергія Дементьєва, сказані на брифінгу. Якщо раніше реєстрували 140-160 випадків COVID-19, то зараз йдеться про 214 випадків на 100 тисяч населення.

Медик підкреслив, що часто люди заражають своїх колег у трудових колективах.

Зокрема, захворіли 14 співробітників Біляївської міськради і дев'ять – сільради Криничного в Болградському районі.

Крім того, хворіють вісім співробітників Одеської обласної філармонії та двоє – Оперного театру.

Підтверджено інфікування чотирьох співробітників "Укрзалізниці" і восьми працівників Одеського морського порту.

В Одеській обласній дитячій лікарні захворіли семеро людей, серед яких – три бухгалтери, лікар і троє дітей.

За словами Дементьєва, спалахи захворюваності в колективах пов'язані з тим, що люди з респіраторними захворюваннями продовжують ходити на роботу.

Така ситуація спостерігалася, зокрема, в Одеській філармонії, де 150 осіб на сьогодні перебувають на самоізоляції.

"У колективах не дотримуються дезрежиму, люди не використовують засоби індивідуального захисту, тому інфекція поширюється всередині колективу", – повідомив заступник головного санітарного лікаря області.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, опубліковано показове відео роботи медиків інфекційної лікарні в Одесі, де раніше було встановлено антирекорд за кількістю нових заражених коронавірусом.