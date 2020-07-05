Довгі роки ветеранів принижували і не чули, потрібно вирішувати проблеми, – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський під час робочої поїздки на Одещину зустрівся з місцевими ветеранами та пообіцяв допомогти їм у вирішенні проблем.

Як повідомило офіційне інтернет-представництво глави держави, він наголосив на важливості повернення людей і територій.

"Ми сьогодні вітали моряків (з Днем ВМС. – Ред.), але я вітаю і наших атовців, "афганців", усіх ветеранів, які в будь-який час захищали нашу країну, захищають і будуть захищати", – наголосив президент.

Ветерани назвали однією з проблем встановлення в Одесі меморіалів на честь загиблих героїв. У відповідь Зеленський закликав місцеву владу Одеси долучитися до розв'язання цього питання.

Зеленський в Одесі зустрівся з ветеранами. Фото: пресслужба президента України

Також голова Одеської обласної спілки ветеранів інвалідів Афганістану Афанасій Радукан порушив питання пільг на ЖКП для учасників бойових дій, доступу до лікування та реабілітації.

"Ви виконували свій обов'язок, захищали державу. Ви зараз просите. Я почуваюся приниженим. Довгі роки принижували ветеранів. У багатьох питаннях вас не почули, тому треба спілкуватися. Треба говорити в обличчя. Важливо почути й вирішувати проблеми. Потрібен результат", – зазначив Зеленський.

Крім того, ветерани Одещини порушили питання створення в області центру психологічної реабілітації для колишніх бійців, а також справедливого забезпечення родин полеглих героїв.

"Наші сини йшли у 2014 році на війну добровольцями, які уклали контракти. Але заробітна плата військових на той момент становила дві тисячі гривень. Я виховую онука, сина загиблого. Пенсія – 3 тисячі 200 гривень, прожити на це неможливо. Нам нараховується мінімальна пенсія. Зараз зовсім інша зарплата у військовослужбовців, тому нині батьки та діти отримують іншу (вищу. – Ред.) пенсію. Це несправедливо", – сказала голова громадської організації "Серця матерів Одещини" Світлана Кирилова.

Зеленський в Одесі зустрівся з ветеранами. Фото: пресслужба президента України

Президент наголосив на необхідності виправлення такої кричущої несправедливості та закликав до вирішення проблем ветеранів Консультативну раду у справах ветеранів війни, сімей загиблих захисників України.

Також Зеленський поставив завдання депутатам, обраним від Одеси, та голові ОДА зайнятися вказаними питаннями й продемонструвати результати їх вирішення.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент України Володимир Зеленський у День ВМС в Одесі висловив упевненість в тому, що всі тимчасово окуповані території держави неодмінно будуть звільнені від загарбників.