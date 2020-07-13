Одеса посилила карантин: які заборони набрали чинності
В Одесі 13 липня для боротьби з поширенням COVID-19 посилили карантин.
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Так, міська комісія з НС та ТЕБ вирішила заборонити роботу нічних клубів, закладів культури та громадського харчування в місті з 23:00 до 07:00. Про це повідомляється на сайті Одеської міської ради.
Обмеження не поширюються лише на кінотеатри, а також на заклади громадського харчування, які працюють у режимі адресної доставки страв.
Крім того, комісія рекомендувала посилити контроль за дотриманням карантинних заходів у торгово-розважальних центрах і в інших місцях масового скупчення людей, місцях відпочинку в прибережній зоні, під час проведення в місті масових спортивних заходів.
Зазначимо, за минулий тиждень захворюваність на коронавірусну інфекцію в Одесі виросла майже в чотири рази (+117 осіб проти +30). Зростає і кількість випадків госпіталізації (78 проти 29).
Нагадаємо, станом на 13 липня в Одеській області COVID-19 заразилися 2208 осіб, 30 померли.
Нагадаємо, розважальні заклади та нічні клуби Одеси масово порушували карантинні заходи. У мережі з'явилися відповідні відео.
Як писав OBOZREVATEL, раніше доктор Євген Комаровський заявив, що категорично проти нового жорсткого карантину в Україні, який "вб'є державу".