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11 грудня • оновлено в 15:29
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Знайшли по кривавих слідах: в Одесі затримали сімейну пару вбивць

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В Одесі вулиці Дача Ковалевського 11 грудня поліція затримала сімейну пару вбивць. Чоловік з дружиною кілька днів тому познайомилися з іноземцем, який знімав з ними по-сусідству житло.

Нові знайомі разом випивали. Несподівано між парою і гостем розгорівся конфлікт, в ході якого чоловік з дружиною завдали іноземцю множинні удари ножем. Він помер від отриманих ран. Про це повідомила Патрульна поліція Одеської області на своїй сторінці в Facebook (щоб подивитися фото, доскрольте сторінку до кінця).

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Після скоєння вбивства пара викинула тіло чоловіка на вулицю, де його знайшли перехожі. Вийшли на злочинців по слідах крові. Поліцейські прийшли в будинок пари – у жінки були руки в крові, на столі лежав ніж, а на одязі чоловіка також були сліди крові.

Правоохоронці з'ясували, що затриманий чоловік в 2003 також був причетний до вбивства і відсидів у в'язниці. Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

В Одесі затримали сімейну пару вбивць

В Одесі затримали сімейну пару вбивць

Патрульна поліція Одеської області / Facebook

В Одесі затримали сімейну пару вбивць

В Одесі затримали сімейну пару вбивць

Патрульна поліція Одеської області / Facebook

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, в Одесі в одній з квартир на Люстдорфської дорозі між вітчимом та пасинком виник конфлікт через сигарету. Глава сім'ї відмовив прийомному синові дати закурити і вбив його.

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Автор
Михайло Бардін
Місце
Україна Одеса
Теги
новини Одеси вбивство
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