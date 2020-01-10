Збоченець, який напав на вулиці на одеситку, потрапив на відео

В Одесі на дівчину напав нав'язливий ексгібіціоніст. Жертва чоловіки без комплексів відбулася легким шоком, а ось самому неадеквату дісталося від перехожих.

Пікантна НП сталася з молодою жінкою в самому центрі Одеси в четвер увечері, повідомив Telegram-канал XYDESSA (щоб переглянути відео, доскрольте сторінку до кінця).

На жвавій в такий час доби вулиці Катерининській в районі магазину "Обжора" перед симпатичною перехожою з темряви виник чоловік, який, спустив штани і став демонструвати їй свої статеві органи.

Настирливого незнайомця "знешкодили" молоді люди, ща йшли поруч. Один з них "по-гусарський" нагадав збоченцю про хороші манери, відправивши того в нокаут.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Одесі невідомий на мікроавтобусі заїхав на територію аеропорту, збивши шлагбаум, а після увірвався в термінал і закричав про закладену в терміналі бомбу. З аеропорту довелося евакуювати пасажирів і персонал.

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