"Я пішак в чиїйсь грі": одеський гінеколог розповів свою версію порноскандалу. Ексклюзив

Одеський гінеколог В'ячеслав Тріполко заперечує свою причетність до прихованої відеозйомки пацієнток в своєму кабінеті в будівлі онкодиспансеру.
Він заявляє, що "став пішаком в чиїйсь грі" і, можливо, скандал пов'язаний з помстою конкурентів. За словами медика, влітку минулого року в його кабінеті міняли сигналізацію і встановити приховану камеру могли саме тоді.
Про це на умовах анонімності OBOZREVATEL повідомила одна з пацієнток Тріполко, якій вдалося поспілкуватися з медиком. Вона дуже добре відгукується про лікаря і не вірить, що він міг знімати жінок на приховану камеру і передавати відео на порносайт.
Гінеколог В'ячеслав Тріполко озвучив свою версію порноскандал в Одесі
anews.com
Пацієнтка поспілкувалася з гінекологом Тріполко (Ексклюзив)
Пацієнтка поспілкувалася з гінекологом Тріполко (Ексклюзив)
Пацієнтка поспілкувалася з гінекологом Тріполко (Ексклюзив)
Як раніше повідомляв OBOZREVATEL:
В Одеському онкодиспансері пацієнток таємно знімали на відео для порносайтів. Прихована камера була встановлена в кабінеті гінеколога.
В Одесі стало відомо ім'я гінеколога, в кабінеті якого була встановлена прихована камера, яка знімала пацієнток для порносайтів. Лікаря вищої категорії звуть В'ячеслав Олегович Тріполко
Відеозйомка гінекологічних УЗД, кадри якої викладалися на порносайтах, була організована на що здається в оренду території Одеського обласного онкологічного диспансеру. Про це заявив головний лікар диспансеру Олег Лук'янчук.
На цьому тижні Україну сколихнув гучний медичний скандал. В кабінеті УЗД гінекологічного відділення Одеського обласного онкологічного диспансеру пацієнток таємно знімали на камеру, а відео розміщували в інтернеті. Такі порноролики для України – не новинка. Їх часто знімають не тільки в медичних установах, а й у жіночих роздягальнях, туалетах навчальних закладів і навіть в примірочних магазинів.
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