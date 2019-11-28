"Я пішак в чиїйсь грі": одеський гінеколог розповів свою версію порноскандалу. Ексклюзив

Одеський гінеколог В'ячеслав Тріполко заперечує свою причетність до прихованої відеозйомки пацієнток в своєму кабінеті в будівлі онкодиспансеру.

Він заявляє, що "став пішаком в чиїйсь грі" і, можливо, скандал пов'язаний з помстою конкурентів. За словами медика, влітку минулого року в його кабінеті міняли сигналізацію і встановити приховану камеру могли саме тоді.

Про це на умовах анонімності OBOZREVATEL повідомила одна з пацієнток Тріполко, якій вдалося поспілкуватися з медиком. Вона дуже добре відгукується про лікаря і не вірить, що він міг знімати жінок на приховану камеру і передавати відео на порносайт.

Гінеколог В'ячеслав Тріполко озвучив свою версію порноскандал в Одесі anews.com

Пацієнтка поспілкувалася з гінекологом Тріполко (Ексклюзив) Facebook

Пацієнтка поспілкувалася з гінекологом Тріполко (Ексклюзив) Facebook

Пацієнтка поспілкувалася з гінекологом Тріполко (Ексклюзив) Facebook

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL:

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