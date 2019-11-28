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29 листопада • оновлено в 11:28
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"Я пішак в чиїйсь грі": одеський гінеколог розповів свою версію порноскандалу. Ексклюзив

18.4т
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Одеський гінеколог В'ячеслав Тріполко заперечує свою причетність до прихованої відеозйомки пацієнток в своєму кабінеті в будівлі онкодиспансеру.

Він заявляє, що "став пішаком в чиїйсь грі" і, можливо, скандал пов'язаний з помстою конкурентів. За словами медика, влітку минулого року в його кабінеті міняли сигналізацію і встановити приховану камеру могли саме тоді.

Про це на умовах анонімності OBOZREVATEL повідомила одна з пацієнток Тріполко, якій вдалося поспілкуватися з медиком. Вона дуже добре відгукується про лікаря і не вірить, що він міг знімати жінок на приховану камеру і передавати відео на порносайт.

Гінеколог В'ячеслав Тріполко озвучив свою версію порноскандал в Одесі

Гінеколог В'ячеслав Тріполко озвучив свою версію порноскандал в Одесі

anews.com

Пацієнтка поспілкувалася з гінекологом Тріполко (Ексклюзив)

Пацієнтка поспілкувалася з гінекологом Тріполко (Ексклюзив)

Facebook

Пацієнтка поспілкувалася з гінекологом Тріполко (Ексклюзив)

Пацієнтка поспілкувалася з гінекологом Тріполко (Ексклюзив)

Facebook

Пацієнтка поспілкувалася з гінекологом Тріполко (Ексклюзив)

Пацієнтка поспілкувалася з гінекологом Тріполко (Ексклюзив)

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Як раніше повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Михайло Бардін
Тема
Порноскандал в Одесі
Місце
Україна Одеса
Теги
новини Одеси порноіндустрія
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Трубицын Александр
Трубицын Александр
ЦЭПУТИН! РЯТУЙТЭ! :-)))
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0
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Махно Володимир
Махно Володимир
говорят это адвокаты посоветовали Триполко такую легенду..мол установщики сигнализации установили камеры и т п. чушь! сядешь как пить дать! извращенец чертовый!
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Таев Иван
Таев Иван
Опять наитемнейший!
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