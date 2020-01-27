Випадковий перехожий брутально зупинив бійку таксистів в Одесі. Відео

В Одесі на Дерибасівській два таксиста прямо на вулиці влаштували бійку. Що не поділили чоловіки, невідомо.

Про це повідомили на telegram-каналі xydessa (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Перехожий, який став свідком бійки таксистів, припинив її, бризнувши в обличчя одному з них з газового балончика. Після чоловік як ні в чому не бувало відправився далі.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, група п'яних підлітків в центрі Одеси розгромила новорічні та різдвяні інсталяції.

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