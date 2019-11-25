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25 листопада • оновлено в 16:25
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В Одеському порту поліція перевіряла повідомлення про мінування судна. Фото і відео

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В Одеському порту 25 листопада поліція перевіряла анонімне повідомлення, що на одному з контейнеровозів знаходиться вибухівка. Співробітники вибухотехнічного управління оглянули судно і ніяких небезпечних предметів не знайшли.

Про це повідомили в пресслужбі Одеського обласного управління Національної поліції.

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В Одесі поліція перевіряла повідомлення про мінування судна

В Одесі поліція перевіряла повідомлення про мінування судна

od.npu.gov.ua

В Одесі поліція перевіряла повідомлення про мінування судна

В Одесі поліція перевіряла повідомлення про мінування судна

od.npu.gov.ua

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, в Одесі повідомили про замінування Морського вокзалу і причалів. Терористи обіцяли вибух, якщо не виконають їхні умови. Свої вимоги злочинці озвучили в електронному листі, яким поділився міністр інфраструктури Володимир Омелян в Facebook.

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Автор
Михайло Бардін
Місце
Україна Одеса
Теги
новини Одеси Національна поліція України
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