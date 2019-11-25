В Одеському порту поліція перевіряла повідомлення про мінування судна. Фото і відео

В Одеському порту 25 листопада поліція перевіряла анонімне повідомлення, що на одному з контейнеровозів знаходиться вибухівка. Співробітники вибухотехнічного управління оглянули судно і ніяких небезпечних предметів не знайшли.

Про це повідомили в пресслужбі Одеського обласного управління Національної поліції.

У поліції встановлюють особу "мінера". Вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ст. 259 (Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження власності) Кримінального кодексу України. Вона передбачає до 5 років в'язниці.

В Одесі поліція перевіряла повідомлення про мінування судна od.npu.gov.ua

В Одесі поліція перевіряла повідомлення про мінування судна od.npu.gov.ua

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, в Одесі повідомили про замінування Морського вокзалу і причалів. Терористи обіцяли вибух, якщо не виконають їхні умови. Свої вимоги злочинці озвучили в електронному листі, яким поділився міністр інфраструктури Володимир Омелян в Facebook.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся