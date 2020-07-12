В Одесі загорілася багатоповерхівка: гасять десять машин. Фото і відео

У неділю, 12 липня, в центрі Одеси (на перетині Олександрівського проспекту і вулиці Буніна) трапилася масштабна пожежа в житловому багатоповерховому будинку.

Як повідомляє "Думська", займання було зафіксовано в одній з квартир на третьому поверсі (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Однак ситуація ускладнилася тим, що вогонь швидко перекинувся на дах і балкон другого поверху. Для ліквідації НП задіяли десять пожежних машин. За попередніми даними, їм вдалося локалізувати вогонь у квартирі, але дах продовжує горіти.

До гасіння залучили 10 екіпажів "Думська"

Жителям будинку вдалося врятувати своїх домашніх улюбленців і трохи речей. Люди сиділи на тротуарі навпроти будинку, що загорівся. Тим часом офіціанти розташованої на першому поверсі піцерії почали негайно рятувати парасольки літнього майданчика, столи і стільці.

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