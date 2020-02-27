В Одесі на вулиці Дальницькій рано вранці 27 лютого загорівся дах одноповерхового будинку.

Вогонь поширювався дуже швидко. Про це повідомили в пресслужбі управління ДСНС України в Одеській області (щоб подивитися фото, доскрольте сторінку до кінця).

Рятувальники прибули на місце і приступили до гасіння. Були врятовані 16 осіб, з яких 8 дітей. Загиблих і постраждалих немає

Пожежу ліквідували за 50 хвилин, площа загоряння склала 70 кв. м. З вогнем боролися 30 пожежних з 6 одиницями техніки. Причина НП і збитки встановлюються.

В Одесі з страшної пожежі врятували 8 дітей od.dsns.gov.ua

В Одесі з страшної пожежі врятували 8 дітей od.dsns.gov.ua

В Одесі з страшної пожежі врятували 8 дітей od.dsns.gov.ua

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL , в мерії Одеси надали звіт про надання допомоги сім'ям загиблих і постраждалих під час пожежі в коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал