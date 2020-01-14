В Одесі з пожежі врятували двох безпритульних. Відео

В Одесі під час гасіння пожежі вогнеборці врятували двох безпритульних. Займання сталося в прибудові до гаражу на вулиці Івана Франка.

Повідомлення про пожежу надійшло на спец-лінію "101" о 19:45 13 січня, повідомили в прес-службі обласного управління ГСЧС (щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця).

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Коли пожежники прибули на місце надзвичайної події, було встановлено, що горить дерев'яна прибудова до гаражу, площа якої становить 10 квадратних метрів.

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Щоб повністю ліквідувати загоряння, рятувальникам знадобилося менше півгодини. З вогню було врятовано двоє бездомних - жінку 1978 року народження та чоловіка 1985 року народження. Від госпіталізації вони відмовилися.

За попередньою версією, займання сталося через необережне поводження з вогнем.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в селі Лиманське Роздільнянського району Одеської області в пожежі загинули двоє людей.

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