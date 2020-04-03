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3 квітня • оновлено в 10:23
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В Одесі в багатоповерхівці прогримів потужний вибух. Фото

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В Одесі на вулиці Краснова ввечері 2 квітня в під'їзді багатоповерхівки прогримів вибух. У будинку з кількох вікон повилітали шибки.

Про це повідомили в пресслужбі ГУНП в Одеській області (щоб подивитися фото, доскрольте сторінку до кінця).

На місце прибули співробітники поліції, вибухотехніки і рятувальники. В результаті НП ніхто не постраждав. Попередньо встановлено, що між другим і третім поверхами спрацював саморобний вибуховий пристрій. Обставини події встановлюються. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

В Одесі в багатоповерхівці прогримів потужний вибух

В Одесі в багатоповерхівці прогримів потужний вибух

od.npu.gov.ua

В Одесі в багатоповерхівці прогримів потужний вибух

В Одесі в багатоповерхівці прогримів потужний вибух

od.npu.gov.ua

В Одесі в багатоповерхівці прогримів потужний вибух

В Одесі в багатоповерхівці прогримів потужний вибух

od.npu.gov.ua

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL , в одному з гуртожитків Одеси під час святкування Різдва зранку 7 січня 38-річний чоловік підірвав гранатою своїх сусідів і втік.

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Автор
Михайло Бардін
Місце
Україна Одеса
Тег
новини Одеси
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