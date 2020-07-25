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В Одесі з тріском провалилася нова спроба підйому танкера Delfi. Відео

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4,4 т.
Спроба підняти Delfi провалилася

Спроба підняти Delfi провалилася. Думская; Андрій Колісниченко

В Одесі 25 липня під час спроби підняти затонулий танкер "Делфі" (Delfi) з пляжу "Дельфін" обірвався один із металевих буксирувальних тросів.

Про це повідомила "Думская". Зазначається, що це вже друга невдала спроба прибрати судно (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).

Танкер Delfi.

Танкер Delfi. Скріншот

Інцидент стався о 15:30, буквально за кілька хвилин після початку операції. Після цього спроби зрушити танкер із місця припинилися. Водолази обстежили район кріплення тросів.

Обрив троса.

Обрив троса. Думская; Андрій Колісниченко

Відомо, що Delfi намагалися підняти на прямий кіль два потужних буксири "Австралія" і Balqis.

Танкер намагалися прибрати з одеського пляжу.

Танкер намагалися прибрати з одеського пляжу. Думская; Андрій Колісниченко

Нова спроба підняти Delfi виявилася невдалою.

Нова спроба підняти Delfi виявилася невдалою. Думская; Андрій Колісниченко

Думская; Андрій Колісниченко

Думская; Андрій Колісниченко

Як повідомляв OBOZREVATEL:

УкраїнаОдесаАварія танкера Delfi поблизу Одесиновини ОдесиЧорне море
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