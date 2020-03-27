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27 березня • оновлено в 10:53
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В Одесі прокурор погорів на великому хабарі. Оперативні фото

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В Одесі під час отримання хабара в 25 тисяч доларів затримано прокурора однієї з місцевих прокуратур і посередник.

Працівник наглядового відомства вимагав та отримав хабар за зміну кваліфікації злочину, повідомляється на Facebook-сторінці Державного бюро розслідування (щоб переглянути фото, доскрольте сторінку до кінця).

Вступивши в змову з цивільною особою, жінкою, яка погодилася бути посередником при передачі грошей, працівник прокуратури вимагав хабар у фігуранта кримінального провадження за фактом шахрайства в особливо великих розмірах. За 25 тисяч доларів прокурор обіцяв змінити кваліфікацію злочину і в подальшому сприяти звільненню громадянина від відповідальності.

Вимагач і його пособниця були затримані "на гарячому".

В Одесі прокурор погорів на великому хабарі

В Одесі прокурор погорів на великому хабарі

Facebook / ДБР

В Одесі прокурор погорів на великому хабарі

В Одесі прокурор погорів на великому хабарі

Facebook / ДБР

В Одесі прокурор погорів на великому хабарі

В Одесі прокурор погорів на великому хабарі

Facebook / ДБР

В Одесі прокурор погорів на великому хабарі

В Одесі прокурор погорів на великому хабарі

Facebook / ДБР

Як повідомляв OBOZREVATEL, інфікованих коронавірусом громадян будуть примусово госпіталізувати в разі такої необхідності. Для цього достатньо рішення лікаря і небажання пацієнта самоізолюватись і проходити лікування добровільно. Таке рішення, прийняте в ході засідання Комісії з надзвичайних ситуацій в Києві, озвучив журналістам міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков.

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Україна Одеса
Теги
хабар новини Одеси
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