В Одесі прокурор погорів на великому хабарі. Оперативні фото

В Одесі під час отримання хабара в 25 тисяч доларів затримано прокурора однієї з місцевих прокуратур і посередник.

Працівник наглядового відомства вимагав та отримав хабар за зміну кваліфікації злочину, повідомляється на Facebook-сторінці Державного бюро розслідування (щоб переглянути фото, доскрольте сторінку до кінця).

Вступивши в змову з цивільною особою, жінкою, яка погодилася бути посередником при передачі грошей, працівник прокуратури вимагав хабар у фігуранта кримінального провадження за фактом шахрайства в особливо великих розмірах. За 25 тисяч доларів прокурор обіцяв змінити кваліфікацію злочину і в подальшому сприяти звільненню громадянина від відповідальності.

Вимагач і його пособниця були затримані "на гарячому".

В Одесі прокурор погорів на великому хабарі Facebook / ДБР

В Одесі прокурор погорів на великому хабарі Facebook / ДБР

В Одесі прокурор погорів на великому хабарі Facebook / ДБР

В Одесі прокурор погорів на великому хабарі Facebook / ДБР

Як повідомляв OBOZREVATEL, інфікованих коронавірусом громадян будуть примусово госпіталізувати в разі такої необхідності. Для цього достатньо рішення лікаря і небажання пацієнта самоізолюватись і проходити лікування добровільно. Таке рішення, прийняте в ході засідання Комісії з надзвичайних ситуацій в Києві, озвучив журналістам міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram