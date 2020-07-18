В Одесі почали піднімати затонулий танкер: не обійшлося без НП. Фоторепортаж

В одного з буксирів, який тягнув танкер Delfi, порвався канат.

У суботу, 18 липня, в Одесі розпочалася операція з підйому затонулого танкера "Делфі" (Delfi).

Як повідомляє "Думська", роботи з накачування понтонів стартували о 06:00. Між пляжем і танкером постійно курсують катери, доставляючи водолазів до місця робіт (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

На відстань близько 100 метрів підійшли буксири, на них завели троси, щоб смикнути затонуле судно для постановки на кіль.

Однак при спробі смикнути танкер у одного з буксирів порвався канат.

Через це операція може перерватися і продовжитися в неділю.

В Одесі розпочалася операція з підйому затонулого танкера dumskaya.net

Роботи з підйому танкера Delfi в Одесі стартували о 06:00 dumskaya.net

Між одеським пляжем і танкером постійно курсують катери dumskaya.net

На буксири завели троси, щоб смикнути затонулий танкер dumskaya.net

В одного з буксирів, який тягнув танкер Delfi, порвався канат dumskaya.net

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