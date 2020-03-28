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28 березня • оновлено в 14:15
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В Одесі перекинувся BMW з п'яним поліцейським за кермом. Фото

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В Одесі на вулиці Балківській близько години ночі 28 березня стався ДТП за участю автомобіля BMW X5. 47-річний водій перевищив швидкість, не впорався з керуванням і машина перекинулася.

Про це повідомляє Odessa.online з посиланням на свої джерела.

Ніхто не постраждав. За попередніми даними, водій – співробітник одного з відділів поліції області. У чоловіка були ознаки алкогольного сп'яніння, але проходити огляд він відмовився. На нього складено протокол за частиною 1, статті 130 КУпАП.

В Одесі перекинувся BMW з п'яним поліцейським за кермом

В Одесі перекинувся BMW з п'яним поліцейським за кермом

xydessa/телеграм

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL , в Одесі п'яний поліцейський, перебуваючи поза службою, збив шлагбаум і скоїв наїзд на двох пішоходів. В результаті чоловіка 1970 р.н. і жінку 1972 р.н. госпіталізували з тілесними ушкодженнями різного ступеня тяжкості.

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Автор
Михайло Бардін
Місце
Україна Одеса
Тег
ДТП в Одесі
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