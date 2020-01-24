В Одесі накрили банду клофелінників зі зброєю і гранатами. Фото і відео

В Одесі затримали етнічну злочинне угруповання, що складалася з вихідців з Кавказу і промишляла грабежами і розбійними нападами з використанням клофеліну.

Як повідомили в пресслужбі управління Національної поліції в Одеській області, керівник банди контролював діяльність ще кількох груп кишенькових злодіїв, які "працювали" на території регіону (щоб подивитися фото і відео, доскрольте сторінку до кінця).

Зараз в квартирах усіх фігурантів справи проводяться обшуки. Однією з жертв зловмисників стала одеситка, яка розповіла правоохоронцям, що двоє чоловіків, схожих на вихідців з Кавказу, заволоділи її майном і речами знайомого, а після в несвідомому стані висадили з автомобіля. До цього вони познайомилися в клубі, після цього пара нічого не пам'ятала.

Оперативники знайшли злочинців, вивчивши відео з камер спостереження. У машині одного з зловмисників поліцейські було кілька гранат і зброя. У квартирах інших фігурантів виявили крадене і клофелін. Правоохоронці перевіряють причетність кавказького угруповання до подібних злочинів, яких на території області за останній час було скоєно близько десятка.

В Одесі накрили банду клофелінщиків od.npu.gov.ua

В Одесі накрили банду клофелінщиків od.npu.gov.ua

В Одесі накрили банду клофелінщиків od.npu.gov.ua

В Одесі накрили банду клофелінщиків od.npu.gov.ua

В Одесі накрили банду клофелінщиків od.npu.gov.ua

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL , в Одесі поліція затримала трьох озброєних вихідців з Кавказу, які обікрали квартиру городянки на мільйон гривень.

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