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24 січня • оновлено в 17:14
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В Одесі накрили банду клофелінників зі зброєю і гранатами. Фото і відео

1.1т
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В Одесі затримали етнічну злочинне угруповання, що складалася з вихідців з Кавказу і промишляла грабежами і розбійними нападами з використанням клофеліну.

Як повідомили в пресслужбі управління Національної поліції в Одеській області, керівник банди контролював діяльність ще кількох груп кишенькових злодіїв, які "працювали" на території регіону (щоб подивитися фото і відео, доскрольте сторінку до кінця).

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Зараз в квартирах усіх фігурантів справи проводяться обшуки. Однією з жертв зловмисників стала одеситка, яка розповіла правоохоронцям, що двоє чоловіків, схожих на вихідців з Кавказу, заволоділи її майном і речами знайомого, а після в несвідомому стані висадили з автомобіля. До цього вони познайомилися в клубі, після цього пара нічого не пам'ятала.

Оперативники знайшли злочинців, вивчивши відео з камер спостереження. У машині одного з зловмисників поліцейські було кілька гранат і зброя. У квартирах інших фігурантів виявили крадене і клофелін. Правоохоронці перевіряють причетність кавказького угруповання до подібних злочинів, яких на території області за останній час було скоєно близько десятка.

В Одесі накрили банду клофелінщиків

В Одесі накрили банду клофелінщиків

od.npu.gov.ua

В Одесі накрили банду клофелінщиків

В Одесі накрили банду клофелінщиків

od.npu.gov.ua

В Одесі накрили банду клофелінщиків

В Одесі накрили банду клофелінщиків

od.npu.gov.ua

В Одесі накрили банду клофелінщиків

В Одесі накрили банду клофелінщиків

od.npu.gov.ua

В Одесі накрили банду клофелінщиків

В Одесі накрили банду клофелінщиків

od.npu.gov.ua

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL , в Одесі поліція затримала трьох озброєних вихідців з Кавказу, які обікрали квартиру городянки на мільйон гривень.

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Автор
Михайло Бардін
Місце
Україна Одеса
Теги
Національна поліція України новини Одеси
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Обеленис Дмитрас
Обеленис Дмитрас
Как...? Столько лет они "работали" и решили таки их защимить? Крыша "протекла"?
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