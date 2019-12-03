В Одесі молодий чоловік ледь не спровокував ДТП на одній з найжвавіших автомагістралей міста. Імовірно, хлопець перебував під дією наркотиків.
Як повідомив телеграм канал XYDESSA, інцидент трапився на вулиці Водопроводній біля залізничного моста.
В Одесі хлопець під наркотиками кинувся під авто: в мережу потрапило відео
XYDESSA / telegramm (скрін)
На опублікованому очевидцями відео видно, як молодий чоловік лежить посеред проїжджої частини, роблячи незрозумілі рухи руками і ногами. Піднятися самостійно у нього не виходить. Зробити це хлопцеві допомогли підоспілі патрульні.
Як повідомляв OBOZREVATEL, в Одесі на вулиця Льва Толстого жінка в стані наркотичного сп'яніння 25 листопада кинула в квартирі однорічну доньку і пішла, заявивши сусідам, що дитина їй не потрібна. Люди відразу ж викликали правоохоронців, які застали в квартирі повний безлад і плачуще немовля.
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