В Одесі 8-річну дитину з особливими потребами не хотіли пускати на концерт класичної музики в Філармонію через те, що хлопчик голосно сміявся в коридорі.

Потрапити до зали мати з дитиною змогли тільки після наполегливого з'ясування матір'ю причин відмови. Про це Інна Діденко написала на своїй Facebook-сторінці (щоб переглянути фото та відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Ми спізнилися на 5 хвилин і концерт вже почався, біля дверей стояла дівчина, яка категорично відмовилася пускати в зал Тіму, тому що він реготав в коридорі ..."Я не пущу вас в зал, він гучний, у нас йде запис концерту", – написала матір дитини.

Тоді Інна зажадала, щоб їм повернули гроші за квитки. Але зробити цього не можна було, так як вони були куплені через інтернет.

Поки тривали розмови щодо повернення грошей, адміністрація Філармонії "дала задню", вирішивши все-таки пустити в зал мати з дитиною. Однак, посадили їх в останньому ряду з краю біля виходу, щоб хлопчика було "легко вивести" із залу в разі чого.

В Одесі дитину з ДЦП не пускали на концерт у філармонії tsn.ua (скрін)

Після інциденту Інна написала про те, що трапилося в соцмережах. На це відреагували журналісти, надавши ситуації резонанс. Тоді в Філармонії вирішили виправдатися і заявили: в зал нікому пройти не забороняли, а лише попросили мати заспокоїти дитину.

"Люди спізнюються на концерт. Заходять в зал, заважають. А тут ще плаче дитина. Дитина була неадекватна, він трошки хворий. Я вийшла і сказала – матуся, давайте заспокоїмо дитину, у нас все-таки запис йде, інший глядач обурений" – заявила журналісту ТСН заступник директора одеського філармонічного оркестру Світлана Баркер.

В Одесі дитину з ДЦП не пускали на концерт у філармонії tsn.ua (скрін)

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