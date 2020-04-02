В Одесі судитимуть злочинну групу, що привласнила 7 мільйонів гривень бюджетних коштів, які виділялися на допомогу дітям в Біляївської районі Одеської області.

До складу ОЗГ, крім організаторки, входили чиновники і банківські працівники, повідомили в прес-службі прокуратури Одеської області.

За версією слідства, організаторка схеми привернула керівника одного з відділів Управління соціального захисту населення райдержадміністрації та заступника начальника територіальним відділенням банку.

Далі організатор почала оформляти документи про народження жінок ромської національності поза медустанов і надалі про народження ними дітей також поза медустанов.

Серед іншого, організатор готувала документи для відкриття банківських рахунків і особисто подавала в управління соцзахисту завідомо неправдиві дані для перерахування соцдопомоги неіснуючим матерям на неіснуючих дітей.

Перераховані кошти зловмисники переводили в готівку в одному з територіальних відділень Ощадбанку. Таким чином злочинці встигли заволодіти більш ніж 7 гривень мільйонами бюджетних коштів.

В Одесі чиновники підуть під суд за крадіжку 7 млн ​​грн у дітей tsn.ua

На даний момент правоохоронці ведуть розслідування, в якому буде дана правова оцінка діям інших учасників ОЗГ, серед яких посадовці медустанови, місцевого РАГСу, районного відділення ДФС і місцеві чиновникі.

Нагадаємо, на початку лютого прокуратура оприлюднила деталі кримінального провадження в відношення учасників ОЗГ, котра протягом двох років привласнила 7 млн ​​гривень бюджетних коштів, які призначалися для допомоги 190 дітям.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Одеській області група невідомих скоїла розбійний напад на приватний будинок місцевих підприємців. Розбійники були одягнені в форму правоохоронців.

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