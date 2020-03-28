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28 березня • оновлено в 23:23
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В Одесі через Сталіна розв'язалася масова бійка. Фото та відео

9.8т
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В Одесі через наклейку з радянським диктатором Йосипом Сталіним на авто розв'язалася масова бійка зі стріляниною.

За словами місцевого жителя Дем'яна Ганули, інцидент стався 28 березня в Суворовському районі на вулиці Марсельській. Він разом із другом помітив авто директора одного з магазинів ремонту техніки,. На склі машини був портрет радянського вождя (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).

В Одесі через Сталіна сталася бійка зі стріляниною

В Одесі через Сталіна сталася бійка зі стріляниною

Колаж

"Оскільки ми з ним знайомі через ситуацію із забороненою символікою раніше, я попросив зняти портрет з авто добровільно. Він відмовився, погодився почекати поліцію", – написав Ганул у Facebook.

Він розповів, що коли прибули патрульні, на місце також "підтяглася" інша група людей – із сепаратистського угруповання "ОНР".

"Ми хотіли пояснити їм, хто такий Сталін, але це було безрезультатно, під впливом алкоголю і пропаганди їх мозок перетворився на в*ту. Після довгої розмови в хід пішли цитатки накшталт – "б*ндеровские бесы вон из Адессы", "у нас гражданская вайна" і т.д. Звичайно після "Адесса русский горад" наші вуха відмовилися це чути і почалася масова бійка", – описав ситуацію Ганул.

"Б*ндерівські біси!" В Одесі через Сталіна розв'язалася масова бійка

Facebook-сторінка Дем'яна Ганула

Він додав, що був змушений вистрілити в повітря, бо "сидіти за ліквідацію цих покидьків бажання немає".

У результаті наклейку зі Сталіним зняв власник авто, фото якого опублікували в мережі.

"Б*ндерівські біси!" В Одесі через Сталіна розв'язалася масова бійка

Facebook-сторінка Дем'яна Ганула

"Б*ндерівські біси!" В Одесі через Сталіна розв'язалася масова бійка

Facebook-сторінка Дем'яна Ганула

Як писав OBOZREVATEL, в Одесі троє чоловіків викрали підлітка прямо на вулиці. Хлопця силою заштовхали в машину й відвезли в невідомому напрямку. Інцидент трапився вдень 25 березня в Малиновському районі.

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Читайте всі новини по темі "Кримінал" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Дарина Дурова
Тема
Кримінал
Особа
Йосип Сталін
Місце
Україна Одеса
Теги
фотографии видео стрілянина СРСР бійка
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Livesey David
Livesey David
Ыдиная крайна, ахахаха!
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Гутко Володимир
Гутко Володимир
Дурдом )
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Кристина Cтефанова
Кристина Cтефанова
Едына крайiна! Бaндеровско-анархистское гуляй-поле!
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Одеса Події

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