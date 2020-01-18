В Одесі бійці спецназу затримали особливо небезпечну банду, озброєну кулеметом. Фото

Бійці спецпідрозділу поліції "КОРД" вночі 18 січня затримали на вулиці Катерининській в Одесі членів небезпечної озброєної банди.

У банду входило четверо осіб 22, 25, 27 і 28 років: двоє одеситів, а також уродженець Луганська і мешканець Абхазії. Бандити раніше "відзначилися" пограбуваннями розважальних центрів Києва, Миколаєва та Одеси, пише "Думська" (щоб подивитися фото, доскрольте сторінку до кінця).

В Одесі затримали особливо небезпечну банду Facebook KORD

Озброєні бандити пересувалися по Україні на автомобілях Lexus RX 350 і Mersedes. За організованим злочинним угрупованням числиться не менше двох десятків резонансних злочинів.

Поліцейські вилучили у злочинців пістолети "Беретта", "Вальтер" і пістолет-кулемет "УЗІ".

Правоохоронці провели обшуки за кількома адресами, де бандити збували награбоване. Вилучено декілька десятків мобільних телефонів і комп'ютерів, а також велика сума грошей у валюті.

В Одесі затримали особливо небезпечну банду Думська

В Одесі затримали особливо небезпечну банду Думська

В Одесі затримали особливо небезпечну банду Думська

Ведуться слідчі дії.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, на Одещині накрили банду юних гоп-стоперів.

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