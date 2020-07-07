В Одесі банда намагалася викрасти бізнесмена. Кадри затримання

Служба безпеки України затримала в Одесі членів міжетнічного угруповання, яке намагалося викрасти місцевого бізнесмена.

Керував нею злодій в законі на прізвисько "Лота Гулі", повідомляється на сайті СБУ (щоб подивитися фото і відео затримання, доскрольте до кінця новини).

В Одесі затримали банду викрадачів

Зловмисники планували викрасти місцевого підприємця, а потім за допомогою погроз убивством "вибити" з нього гроші.

У спецслужбі наголосили, що до складу угруповання входило понад 10 жителів обласного центру. Вони створювали штучні конфліктні ситуації і вимагали гроші за їх вирішення. У разі несплати зловмисники погрожували насильством і фізичною розправою.

В Одесі затримали банду викрадачів

Під час слідчих дій за місцем їхнього проживання були виявлені докази протиправної діяльності, які спрямовані на експертизу.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення про підозру затриманим та обрання запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою. Також тривають слідчі дії щодо притягнення до відповідальності та інших учасників угруповання.

В Одесі затримали банду викрадачів

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Києві викрали Сергія Ткаченка – одного з акціонерів ТОВ "Севастопольський судноремонтний завод "Південний", майно якого перебуває на території тимчасово окупованого Криму.