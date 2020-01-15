В Одесі авто врізалося в дерево і загорілося. фото

В Одесі Nissan врізався в дерево, після чого загорівся. Водій і пасажир були госпіталізовані.

Аварія трапилася вранці 15 січня на вулиці Семена Палія, повідомили в прес-службі Патрульній поліції Одеської області (щоб переглянути фото, доскрольте сторінку до кінця).

Одесити, які стали свідками того, як водій іномарки не впорався з керуванням і в'їхав в дерево, оперативно ліквідували загорання, що виникло під капотом автомобіля.

Водію та пасажиру знадобилася допомога медиків. Їх госпіталізували в медустанову.

Обставини ДТП з'ясовуються.

В Одесі авто врізалося в дерево і загорівся Прес-служба Патрульній поліції Одеської області

Як повідомляв OBOZREVATEL, 13 січня в районі села Новоселівка Одеської області сталася смертельна ДТП за участю автомобіля швидкої допомоги і легкового автомобіля. Водій BMW, виїжджаючи з другорядної дороги, не надав перевагу службовому автомобілю місцевої лікарні, врізався в нього, після чого кинув свій транспортний засіб і втік. В аварії загинув водій-лікар швидкої допомоги Саратської центральної районної лікарні.

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