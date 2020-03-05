На Одещині розгорівся скандал через приниження дітей з боку вчительки. Викладачку школи №11 в Ізмаїлі Жанну Мунтяну підозрюють в булінгу.

Цю інформацію OBOZREVATEL підтвердила директор навчального закладу Лариса Курис.

За її словами, все почалося з того, що педагог при всьому класі оголосила, що в однієї з учениць – педикульоз. Її друзі після цього стали записувати виховні бесіди викладача, а після дали послухати аудіо батькам.

Мунтяну, зокрема, так зверталася до дітей: "Твоє місце на зоні", "Помий свій рот від фекалій", "Ти і твоя сім'я зеки", "Ти тупіше шкільної дошки".

Батьки звернулися в поліцію, яка відкрила провадження за статтею про булінг. Вчительці загрожує штраф і звільнення. Санкції можуть торкнутися і директорки школи. 4 березня батьки учнів 9-а класу приїхали в Одеське обласне управління освіти. Там їх запевнили, що взяли ситуацію на контроль, але до рішення суду не можуть звільнити скандальну вчительку, яка, до того ж, знаходиться на лікарняному. Кореспонденту OBOZREVATEL поки не вдалося зв'язатися з викладачем – її телефон відключений.

В Ізмаїлі вчителька зацькувала дітей приниженнями kyiv.znaj.ua (Ілюстрація)

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, в Одесі батько школяра, якого суд покарав за булінг над однокласницею, подав апеляцію на ім'я 12-річної дівчинки.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал