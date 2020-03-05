Головна Новини
5 березня • оновлено в 13:02
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Події

В Ізмаїлі вчителька зацькувала дітей приниженнями: її відправили під суд

Читати матеріал російською

На Одещині розгорівся скандал через приниження дітей з боку вчительки. Викладачку школи №11 в Ізмаїлі Жанну Мунтяну підозрюють в булінгу.

Цю інформацію OBOZREVATEL підтвердила директор навчального закладу Лариса Курис.

За її словами, все почалося з того, що педагог при всьому класі оголосила, що в однієї з учениць – педикульоз. Її друзі після цього стали записувати виховні бесіди викладача, а після дали послухати аудіо батькам.

Мунтяну, зокрема, так зверталася до дітей: "Твоє місце на зоні", "Помий свій рот від фекалій", "Ти і твоя сім'я зеки", "Ти тупіше шкільної дошки".

Батьки звернулися в поліцію, яка відкрила провадження за статтею про булінг. Вчительці загрожує штраф і звільнення. Санкції можуть торкнутися і директорки школи. 4 березня батьки учнів 9-а класу приїхали в Одеське обласне управління освіти. Там їх запевнили, що взяли ситуацію на контроль, але до рішення суду не можуть звільнити скандальну вчительку, яка, до того ж, знаходиться на лікарняному. Кореспонденту OBOZREVATEL поки не вдалося зв'язатися з викладачем – її телефон відключений.

В Ізмаїлі вчителька зацькувала дітей приниженнями

В Ізмаїлі вчителька зацькувала дітей приниженнями

kyiv.znaj.ua (Ілюстрація)

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, в Одесі батько школяра, якого суд покарав за булінг над однокласницею, подав апеляцію на ім'я 12-річної дівчинки.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал

Автор
Михайло Бардін
Місце
Україна Одеса
Тег
новини Одеси
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
8
3
Смішно
0
Цікаво
3
Сумно
5
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини

Топпублікації

Топблоги