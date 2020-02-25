У багатоповерхівці на Одещині погоріла техніка і вибухнула квартира: жителі будуть судитися з енергетиками

У місті Ізмаїл Одеської області через стрибок напруги в електромережі багатоповерхівки стався вибух у квартирі, а ще в 30-ти погоріла побутова техніка.

Вердикт щодо причин уже надали фахівці ДСНС, передає ТСН (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).

"У мене аж руки тремтять, коли я відкриваю квартиру. Подивіться, що це – так люди бомжами стають моментально, за один день", – розповіла мешканка квартири, де стався вибух.

В Ізмаїлі через стрибок напруги вибухнула квартира Скрін відео

На її кухні різкий стрибок напруги – до 400 вольт – пробив гнучкий металевий шланг газової плити, стався витік газу, а потім вибух, від якого здригнувся весь будинок.

Господині в цей момент вдома не було, і вона каже, що це врятувало їй життя. Вибух був такої сили, що кішка постраждалої жінки загинула. Від тварини залишився лише слід на столі, де вона лежала.

В Ізмаїлі через стрибок напруги вибухнула квартира Скрін відео

В Ізмаїлі через стрибок напруги вибухнула квартира Скрін відео

В Ізмаїлі через стрибок напруги вибухнула квартира Скрін відео

Місцеві жителі звинувачують у стрибку електрики енергетиків. Вони розповіли, що напередодні із сусідньої трансформаторної посипалися іскри.

В "Одесаобленерго" зі свого боку заперечують провину. Люди збираються колективно звертатися в суд, щоб компенсувати втрати.

Як писав OBOZREVATEL, нещодавно в Одесі співробітниця поліції постраждала від рук нетверезого молодого чоловіка. Він накинувся з кулаками на дівчину-дільничну, яка намагалася доставити його у відділення поліції.

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