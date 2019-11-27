Вбив і пішов спати: на Одещині батько влаштував криваву трагедію – відео

У Ізмаїльському районі Одеської області 64-річний пенсіонер вдарив сина ножем у груди та ліг спати. Від отриманої травми 41-річний чоловік помер на місці.

Батько усвідомив, що зробив, тільки вранці. Він викликав швидку, але лікарям залишалося лише констатувати смерть потерпілого. Про це повідомили в пресслужбі управління Національної поліції в Одеській області (щоб подивитися відео, проскрольте сторінку до кінця).

За даними правоохоронців, батько з сином часто зловживали спиртним. На цьому ґрунті у них виникали конфлікти. Остання сварка трапилася через те, що син нібито вкрав у тата пенсію.

На Одещині батько влаштував криваву трагедію korrespondent.net (Ілюстрація)

Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Вбивця поміщений у СІЗО.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, в Одесі застілля завершилося різаниною. Два товариші і дружина одного з них разом випивали. Коли спиртне закінчилося, сходили в магазин за новою порцією і продовжили пити на лавці у дворі. 52-річному одеситу здалося, що 59-річний друг пристає до його дружини. Ревнивець дістав ніж, вдарив товариша в живіт і втік.

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