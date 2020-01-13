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13 січня • оновлено в 16:15
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У центрі Одеси авто рознесло ресторан: момент аварії потрапив на відео

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У центрі Одеси автомобіль влетів в ресторан. ДТП сталася на перехресті вулиць Троїцької і Олександрівський проспект.

Відеозаписи з реєстраторів інших водіїв опублікував Telegram канал XYDESSA (щоб переглянути відео, доскрольте сторінку до кінця).

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Як видно на відео, на перехресті хтось на великій швидкості наздогнав ззаду автомобіль BMW, який вилетів на тротуар і влетів у вітрину кафе.

За попередньою інформацією в результаті аварії ніхто не постраждав. На місці події працює поліція.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Одесі водій елітної іномарки влаштував масової ДТП. Його Tesla на великій швидкості протаранила на проїжджій частині 5 автомобілів.

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