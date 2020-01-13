У центрі Одеси авто рознесло ресторан: момент аварії потрапив на відео

У центрі Одеси автомобіль влетів в ресторан. ДТП сталася на перехресті вулиць Троїцької і Олександрівський проспект.

Відеозаписи з реєстраторів інших водіїв опублікував Telegram канал XYDESSA (щоб переглянути відео, доскрольте сторінку до кінця).

Як видно на відео, на перехресті хтось на великій швидкості наздогнав ззаду автомобіль BMW, який вилетів на тротуар і влетів у вітрину кафе.

За попередньою інформацією в результаті аварії ніхто не постраждав. На місці події працює поліція.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Одесі водій елітної іномарки влаштував масової ДТП. Його Tesla на великій швидкості протаранила на проїжджій частині 5 автомобілів.

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