Цифри зашкалюють: під Одесою в море розповзається нафтова пляма

У морі біля берегів Одеси станом на 14:00 суботи, 23 листопада, вміст нафтопродуктів перевищено в 157 разів. Причиною цього стало пальне з затонулого танкера "Делфі", що вилилося.
Нафтова пляма продовжує розповзатися - через шторм фахівці не можуть зупинити поширення забруднення. Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив виконуючий обов'язки голови Державної екологічної інспекції України Єгор Фірсов (щоб подивитися фото, доскрольте сторінку до кінця).
"Рекомендую відмовитися від купання в морі. Нашими фахівцями встановлено перевищення вмісту в епіцентрі події нафтопродуктів в 157 разів. Координуємо дії з АМПУ, але на жаль, поки через шторм зробити можна небагато – уздовж берега лише розтягнули сорбируючі бони", – сказав Фірсов.
Фото з місця аварії танкера "Делфі"
Думська
Також він додав, що поки що інспектори працюють на місці і продовжують моніторинг забруднення в межах своїх повноважень і зони відповідальності.
Фото з місця аварії танкера "Делфі"
Думська
Фото з місця аварії танкера "Делфі"
Думська
Коли шторм затихне, бони встановлять навколо танкера, щоб заблокувати подальше потрапляння плям паливно-мастильних матеріалів в море. Отримавши доступ до судна, фахівці зможуть провести обстеження і встановити точніші показники забруднення.
Як раніше повідомляв OBOZREVATEL :
В Одесі 21 листопада почався сильний ураган, вирвавши декілька десятків дерев.
Вночі через сильний шторм в морі біля берегів Одеси зазнав лиха корабель під молдавським прапором. Він сів на мілину.
Екіпаж корабля відмовився евакуюватися і подавати сигнал SOS на вимогу судновласника
Рятувальники не змогли підійти до корабля через сильний шторм, на березі моря було розгорнуто оперативний штаб.
Корабетрощу танкера в Одесі також зняли з повітря: в мережі з'явилося шокуюче відео. Людей дивом вдалося врятувати, моряки потрапили в лікарню з переохолодженням.
З'ясувалося. що з пробоїни на кораблі витікає пальне. Вночі першого дня після кораблетрощі показники забрудненості моря нафтопродуктами були перевищені у 90 разів.
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