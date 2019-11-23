Цифри зашкалюють: під Одесою в море розповзається нафтова пляма

У морі біля берегів Одеси станом на 14:00 суботи, 23 листопада, вміст нафтопродуктів перевищено в 157 разів. Причиною цього стало пальне з затонулого танкера "Делфі", що вилилося.

Нафтова пляма продовжує розповзатися - через шторм фахівці не можуть зупинити поширення забруднення. Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив виконуючий обов'язки голови Державної екологічної інспекції України Єгор Фірсов (щоб подивитися фото, доскрольте сторінку до кінця).

"Рекомендую відмовитися від купання в морі. Нашими фахівцями встановлено перевищення вмісту в епіцентрі події нафтопродуктів в 157 разів. Координуємо дії з АМПУ, але на жаль, поки через шторм зробити можна небагато – уздовж берега лише розтягнули сорбируючі бони", – сказав Фірсов.

Фото з місця аварії танкера "Делфі" Думська

Також він додав, що поки що інспектори працюють на місці і продовжують моніторинг забруднення в межах своїх повноважень і зони відповідальності.

Фото з місця аварії танкера "Делфі" Думська

Фото з місця аварії танкера "Делфі" Думська

Коли шторм затихне, бони встановлять навколо танкера, щоб заблокувати подальше потрапляння плям паливно-мастильних матеріалів в море. Отримавши доступ до судна, фахівці зможуть провести обстеження і встановити точніші показники забруднення.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL :

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