Траур у розпалі: в Одесі в пам'ятний день влаштували веселощі. Фото і відеофакт

У неділю, 8 грудня, в Одесі, незважаючи на траур за загиблими під час пожежі в коледжі, оголошений президентом Володимиром Зеленським, на вулицях веселилися і готувалися до Нового року.

Про це повідомляє місцеве видання "Думская" (щоб подивитися фото і відео, доскрольте новину до кінця).

Відзначається, що про трагедію нагадували лише прапори на фасадах будинків. На центральній вулиці міста Дерибасівській же голосно грали музиканти. Також галасу наробили встановленням ялинки.

В Одесі влаштували веселощі в день жалоби Скріншот з відео

В Одесі в день жалоби влаштували веселощі Думская

У ТЦ "Среднефонтанский", як повідомляють у Telegram-каналі "Х**вая Одесса", взагалі влаштували концерт з танцями, піснями і святковою мішурою.

В Одесі в день жалоби влаштували веселощі Скріншот з відео

В Одесі в день жалоби влаштували веселощі Думская

В Одесі в день жалоби влаштували веселощі Думская

Про жалобу нагадували тільки квіти і прапори Думская

Про жалобу нагадували тільки квіти і прапори Думская

Про жалобу нагадували тільки квіти і прапори Думская

Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на вечір 8 грудня в результаті пожежі загинули 10 осіб. Зеленський оголосив траур і заборонив гучні заходи.

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