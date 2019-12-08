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8 грудня • оновлено в 23:35
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Траур у розпалі: в Одесі в пам'ятний день влаштували веселощі. Фото і відеофакт

2.6т
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У неділю, 8 грудня, в Одесі, незважаючи на траур за загиблими під час пожежі в коледжі, оголошений президентом Володимиром Зеленським, на вулицях веселилися і готувалися до Нового року.

Про це повідомляє місцеве видання "Думская" (щоб подивитися фото і відео, доскрольте новину до кінця).

Відзначається, що про трагедію нагадували лише прапори на фасадах будинків. На центральній вулиці міста Дерибасівській же голосно грали музиканти. Також галасу наробили встановленням ялинки.

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В Одесі влаштували веселощі в день жалоби

В Одесі влаштували веселощі в день жалоби

Скріншот з відео

В Одесі в день жалоби влаштували веселощі

В Одесі в день жалоби влаштували веселощі

Думская

У ТЦ "Среднефонтанский", як повідомляють у Telegram-каналі "Х**вая Одесса", взагалі влаштували концерт з танцями, піснями і святковою мішурою.

В Одесі в день жалоби влаштували веселощі

В Одесі в день жалоби влаштували веселощі

Скріншот з відео

В Одесі в день жалоби влаштували веселощі

В Одесі в день жалоби влаштували веселощі

Думская

В Одесі в день жалоби влаштували веселощі

В Одесі в день жалоби влаштували веселощі

Думская

Про жалобу нагадували тільки квіти і прапори

Про жалобу нагадували тільки квіти і прапори

Думская

Про жалобу нагадували тільки квіти і прапори

Про жалобу нагадували тільки квіти і прапори

Думская

Про жалобу нагадували тільки квіти і прапори

Про жалобу нагадували тільки квіти і прапори

Думская

Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на вечір 8 грудня в результаті пожежі загинули 10 осіб. Зеленський оголосив траур і заборонив гучні заходи.

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Читайте всі новини по темі "Пожежа в коледжі Одеси" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Ірина Кулініч
Тема
Пожежа в коледжі Одеси
Місце
Україна Одеса
Тег
пожежа
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Blashchuk Oleh
Blashchuk Oleh
Ну, в Одесі нікого із загиблих на Донбасі воїнів не проводжали на колінах. Там надто сильний "руцкідух". там надсо сильно "Русью пахнет"...
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Сиромашенко Александр
Сиромашенко Александр
Blashchuk Oleh, Blashchuk Olen, Одесса - мама всегда была пророссийской и никогда не будет бан де ровской.
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