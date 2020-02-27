Топчиновників Одеської ОДА підозрюють у крадіжці "шкільних" грошей

Приморський районний суд Одеси не задовольнив клопотання слідчих СБУ про надання доступу до документів, які містяться в казначействі, департаменті фінансів ОДА і до банківських рахунків компанії-підрядника, яка проводила реконструкцію школи в селі Маяки на Одесщині.

Як повідомляє видання "Наші гроші", спецслужба розслідує справу про привласнення грошей з бюджету Одеської області чиновниками ОДА в змові з приватною фірмою "Берег Мрій" при проведенні будівельних робіт за договором на 95,87 млн грн і додатковою угодою на 26,25 млн грн .

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У травні 2018 року департамент фінансів Одеської облдержадміністрації замовив у ПП "Берег Мрій" реконструкцію вже існуючої будівлі навчального закладу з будівництвом двоповерхового корпусу в селі Маяки на вулиці Преображенській, 69-А, за 95,87 млн грн.

Журналісти провели розслідування і з'ясували, що ціни на будівельні матеріали були істотно завищені – на різні їх види від півтора до п'яти разів.

Початковий термін закінчення робіт – 21.12.2018, але після був укладений додатковий договір, в якому було вказано дату 31.12.2019.

За даними слідства, з бюджету області компанії "Берег Мрій" відразу було перераховано 50,38 млн грн. Сума, що залишилася, а саме трохи більше 45 млн, повинна була бути передана до кінця лютого 2019 року.

Разом з тим, департамент фінансів ОДА вирішив відкоригувати договір зі збільшенням загальної вартості ремонту на 26,25 млн грн. Чиновники пояснили це необхідністю додаткових робіт, викликаних "непередбаченими обставинами". При коригуванні підрядник залишився колишнім – ПП "Берег Мрій".

За даними слідства, в цьому випадку повинен був змінений початковий проект реконструкції, проведена експертиза і відкорегований протокол тендерного комітету. Цього зроблено не було і додатковий договір на суму в 26,25 млн грн було укладено.

В СБУ вважають, що передача цих грошей підряднику – безпідставна, адже будівельні роботи в школі виконані в повному обсязі і навчальний заклад введено в експлуатацію і функціонує.

Слідчі звернулися до Приморського суду Одеси з клопотанням про надання їм всіх документів про будівництво школи, але його не задовольнили.

Додамо, що статутний фонд фірми "Берег Мрій" становить 100 грн. За інформацією "Прозорро", в 2017-2019 роках ПП виграло тендерів на загальну суму 193,50 млн грн.

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