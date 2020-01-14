Смертельна ДТП на Одещині: суд виніс суворий вирок

Жителя Ізмаїла на Одещині засудили на 7 років 6 місяців тюремного ув'язнення за вчинення смертельного ДТП з двома потерпілими.

25-річний чоловік в п'яному стані за кермом автомобіля "ВАЗ-2107" збив двох пішоходів, які йшли по узбіччю вулиці, після чого зник з місця події. Про це повідомляє пресслужба прокуратури Одеської області.

Суд виніс вирок винуватцю смертельної ДТП pershij.com.ua

Трагедія сталася в липні 2016 року. В результаті ДТП 46-річна жінка загинула на місці, а її супутник отримав важкі травми.

Вироком районного суду жителя Ізмаїла визнали винним в порушенні правил безпеки дорожнього руху та залишенню постраждалих в небезпеці. Крім тюремного терміну його позбавили права керування транспортом на 3 роки.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, на трасі Одеса-Рені сталося жахливе ДТП: загинули двоє людей.

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