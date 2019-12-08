В ніч на 8 грудня в Малиновському районі Одеси горіла квартира на 5 поверсі 10-поверхового будинку на вулиці Святослава Ріхтера.

Як написала Odessa.online, ще одна пожежа в Одесі забрала життя двох людей.

Повідомлення про пожежу надійшло на спецлінію "101" у 3:09. В 3:51 загоряння на площі 2 квадратних метра повністю ліквідували. На згарищі знайшли тіла двох загиблих. Це 56-річний господар квартири і ще один чоловік, особа якого встановлюється.

Ще одна смертельна пожежа в Одесі: загинули люди

За попередніми даними, пожежа сталася через необережне поводження з вогнем. За даним фактом відомості внесені в ЕРДР по п.1 ч.2 ст.115 КК України (Вбивство) з поміткою "нещасний випадок". Тіла загиблих направили на судово-медичну експертизу.

Причина та обставини пожежі встановлюються.

Ще одна смертельна пожежа в Одесі: загинули люди

Як повідомляв OBOZREVATEL, в кримінальній справі про пожежу в Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу з'явилися перші підозрювані.

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