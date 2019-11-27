Ще одна авіакомпанія прийняла жорстке рішення щодо рейсів в Одесу

Турецька авіакомпанія Atlas Global тимчасово призупинила виконання рейсів зі Стамбула в Одесу і по низці інших напрямків.

Рейси до Одеси припинені з 26 листопада мінімум до 21 грудня поточного року. Про це повідомляє прес-служба турецького авіаперевізника.

"У зв'язку з рішенням, прийнятим нашою авіакомпанією, ми вступили в процес реструктуризації, щоб запропонувати вам найкращі умови перельотів. З 26 листопада 2019 року наша діяльність була тимчасово припинена до 21 грудня 2019 року. До 15 грудня 2019 року будуть прийняті необхідні рішення щодо квитків, куплених нашими пасажирами, які не зможуть літати в цей період", – йдеться в повідомленні авіакомпанії.

Авіакомпанія Atlas Global призупинила рейси до Одеси worldairlinenews.com

Тим часом, на даний час закрито продаж квитків авіакомпанії і на рейси після 21 грудня.

Подальша доля рейсів авіакомпанії буде оголошена 16 грудня 2019 року.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, після НП в Одеському аеропорту компанія Turkish Airlines пішла на радикальні заходи. Авіаперевізник призупинив польоти в Одесу на час внутрішнього розслідування аварії в одеському аеропорту, коли у літака Boeing 737 при посадці відламало шасі.

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