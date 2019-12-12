П'яна одеситка залізла в автосалон, щоб покататися на елітному авто

П'яна одеситка розбила скло автосалону, щоб покататися на елітному автомобілі, який було виставлено на продаж.

Інцидент стався в ніч на 12 грудня на вулиці Отамана Головатого в Одесі, повідомляє пресслужба Патрульної поліції.

Жінка розбила вітрину автосалону в Одесі Патрульна поліція Одеської області

"Приїхавши на місце події, де вже перебували працівники охорони, патрульні виявили розбите скло, а в середині автосалону – нетверезу жінку, яка розбила вітрину цеглою", – розповіли патрульні.

Вона пояснила, що хотіла потрапити в салон, вибрати елітний автомобіль і проїхатися вулицями міста.

Жінку затримали і доставили у відділення поліції для з'ясування всіх обставин справи.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, п'яний підліток покусав одеських поліцейських, які намагалися його затримати.

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