Протестуючі паралізували трасу Київ-Одеса: чого вони вимагають. Фото, відео

Під Одесою аграрії перекрили трасу М-05 Київ-Одеса, вимагаючи продовжити мораторій на продаж землі сільськогосподарського призначення. Противники земельної реформи заблокували рух транспорту в районі села Демидівка Любашівського району.

Кілька сот протестувальників безперервно ходять пішохідним переходом біля автозаправки Socar, періодично пропускаючи транспорт по мірі його накопичення, щоб не доводити ситуацію до рукоприкладства.

Аналогічні акції проти відкриття земельного ринку 17 грудня відбуваються ще в 9 областях, окрім Одеської, повідомляється на Facebook-сторінці "Всеукраїнської Аграрної Ради".

Аграрії заблокували трасу Київ-Одеса Facebook Всеукраїнської Аграрної Ради

Противники запропонованої Кабміном земельної реформи вважають, що земельний ринок потрібно відкривати поетапно, щоб уникнути спекуляцій. На їхню думку, законопроект про землю не можна приймати в другому читанні в нинішньому вигляді, оскільки він написаний під транснаціональні компанії і олігархів, які хочуть заволодіти сільгоспземлями України.

В Одеській області, окрім київської траси, аграрії також перекрили трасу М-15 Одеса-Рені в районі села Кирнички Ізмаїльського району, пише видання Dumskaya.

Аграрії заблокували трасу Київ-Одеса Facebook Всеукраїнської Аграрної Ради

Аграрії заблокували трасу Київ-Одеса Facebook Всеукраїнської Аграрної Ради

Як повідомляв OBOZREVATEL, 17 грудня біля стін Верховної Ради виникли сутички через мітинги проти відкриття ринку землі. Протестуючі кидали в правоохоронців каміння, а ті у відповідь застосували сльозогінний газ. За даними МВС, в центр Києва відправили посилені наряди силовиків. Також частково обмежили рух транспорту, оскільки в мітингах задіяна велика кількість транспорту та сценічного обладнання.

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