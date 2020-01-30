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30 січня • оновлено в 14:49
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Прокляте місце: на перехресті в Одесі за добу сталася друга жорстка ДТП

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В Одесі вранці 30 січня на перехресті вулиць Велика Арнаутська і Катерининська сталася ДТП за участю автомобілів Mini Cooper і Daewoo Lanos.

ДТП трапилася через кілька годин на місці аналогічної аварії, в результаті якої один автомобіль був практично розірваний на шматки, а інший – в'їхав у вітрину аптеки. Відео даного інциденту розміщено на Telegram-каналі xydessa (щоб подивитися фото і відео, доскрольте сторінку до кінця).

ДТП в Одесі

ДТП в Одесі

xydessa

Судячи з відео, водій Mini Cooper спробував проскочити перехрестя на жовте світло – а в цей час на такий же миготливий жовтий вже рушив Daewoo Lanos.

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В результаті автомобілі зіткнулися. Серйозно постраждав автомобіль Daewoo.

Постраждалих людей немає.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, в Україні озвучили моторошні цифри статистики дорожньо-транспортних пригод. Тільки протягом 2019 року в країні в ДТП загинули 3 454 людини, з яких 164 – діти.

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Місце
Україна Одеса
Теги
ДТП в Одесі новини Одеси
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