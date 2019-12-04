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4 грудня • оновлено в 16:39
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Пожежа в одеському коледжі: з'явилися нові дані про потерпілих. Список

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В Одесі збільшилася кількість потерпілих під час пожежі в Коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу на розі вулиць Пушкінської та Троїцької. Всі вони в стані середнього ступеня тяжкості.

Про це повідомила представниця департаменту охорони здоров'я Одеської міськради Алла Калієва (щоб подивитися список потерпілих дітей, доскрольте сторінку до кінця).

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Всі постраждалі студенти коледжу перебувають у дитячій обласній клінічній лікарні. Як повідомили OBOZREVATEL в медустанові, їх стан стабільний. У тих дітей, яким, рятуючись від пожежі, довелося стрибати з 4 поверху, переламів немає.

Нагадаємо, що внаслідок масштабної пожежі в центрі Одеси загинула викладачка коледжу 1976 р.н., яка померла в МКЛ №1.

Оновлений список постраждалих дітей:

  • 1. Чернявська Христина Вікторівна, 2002 р.н., Одеська обл., Роздільнянський р-н, с. Карпово

  • 2. Савельєва Юлія Василівна, 2002 р.н.

  • 3. Свердленко Софія Валеріївна, 2002 р.н

  • 4. Куртєєва Марія Ігорівна, 2003 р.н.

  • 5. Бахчіванжі Олена Василівна, 2003 р.н.

  • 6. Басс Анна Сергіївна, 2003 р.н., Роздільнянський р-н, с. нові Чобручі

Міська дитяча клінічна лікарня №3

  • 7. Беркатюк Вікторія Андріївна, 2003 р.н

  • 8. Новицький Юрій Володимирович 2004 р.н.

Пожежа в одеському коледжі: з'явилися нові дані про потерпілих

Пожежа в одеському коледжі: з'явилися нові дані про потерпілих

Odessa.online

Пожежа в одеському коледжі: з'явилися нові дані про потерпілих

Пожежа в одеському коледжі: з'явилися нові дані про потерпілих

Odessa.online

Пожежа в одеському коледжі: з'явилися нові дані про потерпілих

Пожежа в одеському коледжі: з'явилися нові дані про потерпілих

Odessa.online

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, площа займання в Одеському коледжі права та готельно-ресторанного бізнесу збільшилася до понад 3 тис. кв. м.

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Автор
Михайло Бардін
Тема
Пожежа в коледжі Одеси
Місце
Україна Одеса
Теги
новини Одеси пожежа
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