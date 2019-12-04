Пожежа в одеському коледжі: з'явилися нові дані про потерпілих. Список

В Одесі збільшилася кількість потерпілих під час пожежі в Коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу на розі вулиць Пушкінської та Троїцької. Всі вони в стані середнього ступеня тяжкості.

Про це повідомила представниця департаменту охорони здоров'я Одеської міськради Алла Калієва (щоб подивитися список потерпілих дітей, доскрольте сторінку до кінця).

Всі постраждалі студенти коледжу перебувають у дитячій обласній клінічній лікарні. Як повідомили OBOZREVATEL в медустанові, їх стан стабільний. У тих дітей, яким, рятуючись від пожежі, довелося стрибати з 4 поверху, переламів немає.

Нагадаємо, що внаслідок масштабної пожежі в центрі Одеси загинула викладачка коледжу 1976 р.н., яка померла в МКЛ №1.

Оновлений список постраждалих дітей:

1. Чернявська Христина Вікторівна, 2002 р.н., Одеська обл., Роздільнянський р-н, с. Карпово

2. Савельєва Юлія Василівна, 2002 р.н.

3. Свердленко Софія Валеріївна, 2002 р.н

4. Куртєєва Марія Ігорівна, 2003 р.н.

5. Бахчіванжі Олена Василівна, 2003 р.н.

6. Басс Анна Сергіївна, 2003 р.н., Роздільнянський р-н, с. нові Чобручі

Міська дитяча клінічна лікарня №3

7. Беркатюк Вікторія Андріївна, 2003 р.н

8. Новицький Юрій Володимирович 2004 р.н.

Пожежа в одеському коледжі: з'явилися нові дані про потерпілих Odessa.online

Пожежа в одеському коледжі: з'явилися нові дані про потерпілих Odessa.online

Пожежа в одеському коледжі: з'явилися нові дані про потерпілих Odessa.online

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, площа займання в Одеському коледжі права та готельно-ресторанного бізнесу збільшилася до понад 3 тис. кв. м.

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