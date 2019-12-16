Пожежа в Одесі: з'явилися свіжі дані про стан потерпілих

У лікарнях Одеси і військовому госпіталі станом на 16 грудня залишаються 9 постраждалих під час пожежі в Коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу.

Про це на апаратній нараді в Одеській міській раді заявила заступниця мера Світлана Бедрега, пише Тimer.

За її словами, в лікарнях №1 і №10 перебуває по одній людині. Ще семеро – на стаціонарі у військовому госпіталі.

"Всі 9 потерпілих у стані середнього ступеня тяжкості. Сьогодні буде ухвалюватися рішення щодо можливої виписки з військового госпіталю", – повідомила Бедрега.

Зі свого боку директорка міського департаменту охорони здоров'я Олена Якименко зазначила, що постраждалі під час пожежі, які перебувають у міськлікарнях, забезпечені всім необхідним. Також з ними працює психолог.

З'явилися дані про стан постраждалих під час пожежі в коледжі Одеси

Щодо жертв пожежі, за словами Бедреги, вже поховані п'ятеро осіб із 16 загиблих. Ще 11 тіл перебувають на ДНК-експертизі. Вона має бути завершена до кінця місяця.

Як повідомляв OBOZREVATEL, жертвами пожежі, яка 4 грудня спалахнула в Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу, стали 16 осіб. Двоє з них померли в лікарні, ще 14 тіл були знайдені під завалами на місці трагедії. Також у вогні постраждали 30 осіб.

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