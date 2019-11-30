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30 листопада • оновлено в 11:23
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В Одесі поліцейский жорстко побив чиновника: розгорівся скандал

2.3т
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Поліцейський під час огляду приміщення держпідприємства в Одесі побив його директора, через що був звільнений і притягнутий до кримінальної відповідальності.

Оперуповноважений органів внутрішніх справ завдав чиновнику множинні тілесні ушкодження середньої тяжкості, повідомляє прес-служба регіонального управління прокуратури. Що послужило причиною, поки невідомо.

Поліцейський в Одесі побив чиновника

Поліцейський в Одесі побив чиновника

ugorod.kr.ua

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Після скандалу поліцейського звільнили. Зараз він звинувачується в перевищенні службових повноважень із застосуванням насильства по ч. 2 ст. 365 Кримінального Кодексу.

Триває досудове розслідування, поліцейському загрожує позбавлення волі на строк від трьох до восьми років.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, у Києві хулігани жорстоко побили поліцейського. Момент побиття потрапив на відео і шокував мережу.

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Автор
Андрій Шорохов
Місце
Україна Одеса
Тег
побили поліцейські
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