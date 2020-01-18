Погризли миші: на Одещині виявили 8 тонн небезпечної ковбаси. Фото

На Одещині на одному зі складів інспектори Госпродспоживслужби виявили 8 тонн ковбаси, 3 тонни сиру, 2 тонни вершкового масла і 82 кілограми паштету, які могли становити небезпеку для здоров'я людей.

Продукти зберігалися в неналежних умовах, без холодильника, і не були належним чином промарковані. Про це повідомили в Госпродспоживслужбі в Одеській області (щоб подивитися фото, доскрольте сторінку до кінця).

Крім того, на ковбасі та сирі фахівці виявили сліди зубів гризунів. Склад з небезпечними продуктами закрили, їх збираються утилізувати.

Цю їжу хотіли поставити в торгові мережі Одеської області, а також в школи і дитячі сади.

Погризли миші: на Одещині виявили 8 тонн небезпечної ковбаси odesa.consumer.gov.ua

Погризли миші: на Одещині виявили 8 тонн небезпечної ковбаси odesa.consumer.gov.ua

Погризли миші: на Одещині виявили 8 тонн небезпечної ковбаси odesa.consumer.gov.ua

Погризли миші: на Одещині виявили 8 тонн небезпечної ковбаси odesa.consumer.gov.ua

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, ціни на продукти і послуги в Одесі в грудні 2019 року зросли на 0,2%. А всього за минулий рік – на 3,9%.

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