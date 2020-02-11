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11 лютого • оновлено в 11:04
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Пляшкою по голові: на Одещині підліток влаштував зухвале пограбування

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У Білгороді-Дністровському Одеської області поліція затримала 18-річного тінейджера, який напав на касирку місцевого вокзалу.

Хлопець вдарив жінку пляшкою по голові, коли вона виходила з приміщення. Грабіжник забрав із каси 2 тис. грн і втік. Про це повідомили у пресслужбі управління Національної поліції в Одеській області.

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Злочинця розшукали наступного дня і затримали у нього вдома. Опис зловмисника надали свідки нападу.

Хлопець в усьому зізнався і розповів, що вкрадені гроші вже витратив. Відкрито кримінальне провадження. Юному грабіжнику загрожує від 4 до 8 років в'язниці.

Пляшкою по голові: на Одещині підліток влаштував зухвале пограбування

Пляшкою по голові: на Одещині підліток влаштував зухвале пограбування

dnepr.info

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, в Одесі всього за одну добу двічі пограбували музей "Порохова вежа" у парку Шевченка.

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Автор
Михайло Бардін
Місце
Україна Одеса
Тег
новини Одеси
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