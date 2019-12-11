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11 грудня • оновлено в 16:59
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Без застави: підозрюваного в гучному вбивстві під Одесою відправили в СІЗО

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Підозрюваного у жорстокому вбивстві 11-річної Дарини Лук'яненко під Одесою влітку цього року продовжили утримання під вартою.

Як пише Оdessa.online, Миколу Тарасова перевели в Одеське СІЗО з Роздільнянського ІТУ, де він перебував під час слідства.

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Підозрюваного у вбивстві Дарини Лук'яненко перевели в СІЗО Одеси

Підозрюваного у вбивстві Дарини Лук'яненко перевели в СІЗО Одеси

odessa.online

На засіданні суду 11 грудня Тарасов не став повторювати гучні заяви, зроблені ним напередодні і, переважно, мовчав.

Підозрюваного у вбивстві Дарини Лук'яненко перевели в СІЗО Одеси

Підозрюваного у вбивстві Дарини Лук'яненко перевели в СІЗО Одеси

odessa.online

Нагадаємо, 10 грудня в Роздільнянському районному суді Микола Тарасов заявив, що свідчення щодо вбивства дівчинки з нього силою вибили правоохоронці.

Як раніше писав OBOZREVATEL:

  • 13 червня в селі Іванівка Одеської області пропала 11-річна дівчинка Дарина Лук'яненко. Вона вирушила в школу на заняття з танців, але туди так і не дійшла.

  • Кілька днів волонтери і поліція шукали дівчинку. Але тіло виявили лише 19 червня. Дарина була вбита й скинута в вигрібну яму на території сусідського будинку. У цьому злочині зізнався 22-річний сусід дівчинки Микола Тарасов.

  • Батьки Тарасова стверджують, що вони не знали про те, що зробив їхній син, і навіть пройшли детектор брехні.

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Тема
Даша Лук'яненко: вбивство дівчинки на Одещині
Місце
Україна Одеса
Теги
новини Одеси вбивство
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