Без застави: підозрюваного в гучному вбивстві під Одесою відправили в СІЗО

Підозрюваного у жорстокому вбивстві 11-річної Дарини Лук'яненко під Одесою влітку цього року продовжили утримання під вартою.

Як пише Оdessa.online, Миколу Тарасова перевели в Одеське СІЗО з Роздільнянського ІТУ, де він перебував під час слідства.

Підозрюваного у вбивстві Дарини Лук'яненко перевели в СІЗО Одеси odessa.online

На засіданні суду 11 грудня Тарасов не став повторювати гучні заяви, зроблені ним напередодні і, переважно, мовчав.

Підозрюваного у вбивстві Дарини Лук'яненко перевели в СІЗО Одеси odessa.online

Нагадаємо, 10 грудня в Роздільнянському районному суді Микола Тарасов заявив, що свідчення щодо вбивства дівчинки з нього силою вибили правоохоронці.

Як раніше писав OBOZREVATEL:

13 червня в селі Іванівка Одеської області пропала 11-річна дівчинка Дарина Лук'яненко. Вона вирушила в школу на заняття з танців, але туди так і не дійшла.

Кілька днів волонтери і поліція шукали дівчинку. Але тіло виявили лише 19 червня. Дарина була вбита й скинута в вигрібну яму на території сусідського будинку. У цьому злочині зізнався 22-річний сусід дівчинки Микола Тарасов.

Батьки Тарасова стверджують, що вони не знали про те, що зробив їхній син, і навіть пройшли детектор брехні.

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