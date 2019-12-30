Під Одесою літнього підприємця катували праскою

Троє бандитів в балаклавах 29 грудня напали на 69-річного підприємця, що проживає в селі Прилиманське Овідіопольського району Одещини.

Вночі розбійники проникли в його приватний будинок і за допомогою тортур забрали велику суму в доларах США. Таку інформацію повідомляє видання УНН.

Спочатку нападники побили і зв'язали господаря, потім стали катувати його праскою, вимагаючи віддати гроші та цінності.

Під тортурами чоловік зізнався, де зберігає гроші. В результаті зловмисникам вдалося заволодіти грошима на суму понад 30 тисяч доларів і рушницею, яка зареєстрована на потерпілого.

Чоловік залишився живий, він госпіталізований. Розпочато досудове розслідування по ст. 187 КК України ("Розбій").

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, в одеському притулку для дітей-сиріт їх катували і ґвалтували.

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